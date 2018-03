Dieni dopo la vittoria: “Un onore rappresentare la provincia di Reggio”

Condividi

“Ringrazio tutti gli elettori di Reggio Calabria e dell’intero collegio per la grande attestazione di stima che hanno voluto tributarmi e per aver dato ancora una volta fiducia al Movimento 5 Stelle”. È quanto afferma la deputata Federica Dieni, riconfermata alla Camera dopo la vittoria nel collegio maggioritario di Reggio centro.

“Per me – aggiunge Dieni – sarà un onore continuare a rappresentare questa provincia in Parlamento. C’è tanto lavoro da fare per risollevare l’Italia e la Calabria e il Movimento sarà come sempre in prima linea per i diritti dei cittadini. Adesso l’obiettivo è mettersi alle spalle almeno un decennio di malapolitica e di formare un governo stabile, un governo che non potrà prescindere da noi”.

“Ora – conclude la deputata 5 stelle – è giusto festeggiare e celebrare come si deve questo momento: tutti i cittadini e gli attivisti sono invitati alla “festa” che si svolgerà domani alle ore 19 nel Punto di ascolto del Movimento sul corso Garibaldi a Reggio”.