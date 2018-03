Consiglio regionale, il 9 marzo la Conferenza dei capigruppo

Condividi

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha convocato questa mattina, per il tramite degli uffici, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. L’organismo istituzionale tornerà a riunirsi venerdì prossimo 9 marzo, alle ore 10, a Palazzo Campanella per la programmazione della ripresa delle attività consiliari dopo il periodo di sospensione per la campagna elettorale.