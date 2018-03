Alica Festival stasera a Bova Marina il concerto di Mario Venuti

Condividi

Prosegue la programmazione dell’Alica festival edizione 2018 e lo fa con un appuntamento di assoluto rilievo, quello che stasera, mercoledì 28 marzo alle 21.00 nei locali del Cineteatro Don Bosco di Bova Marina vedrà di scena Mario Venuti con il suo spettacolo “NUDO CON LA MIA VOCE”, un concerto di chitarra e pianoforte per l’artista siciliano, la cui presenza – assicurano gli organizzatori della manifestazione artistica – rappresenta un valore aggiunto rispetto ad una programmazione che negli anni sta crescendo evidentemente non solo quantitativamente. L’Alica festival si conferma dunque appuntamento sempre più di richiamo per un comprensorio come l’Area grecanica della provincia reggina, anche grazie ad una consolidata formula che punta ad unire riscoperta del territorio ad offerta artistica con un occhio attento alla collaborazione con le scuole del territorio che, sempre negli obiettivi degli organizzatori rappresentano e rappresenteranno nel prosieguo un interlocutore privilegiato a cui fare riferimento.