Al via domani la rassegna “Settembre al parco – terra tra due mari”

Condividi

Inizia domani mercoledì 28 e proseguirà fino al 31 marzo “SETTEMBRE AL PARCO – TERRA TRA DUE MARI”. La rassegna, organizzata in collaborazione tra Ecsdance e il Parco Sorvolandia e finanziata dalla Regione Calabria, si terrà nell’Auditorium del Liceo T. Campanella con inizio alle ORE 19.00 per ciò che riguarda i concerti mentre al Parco Sorvolandia, sabato 31, si esibiranno degli artisti di strada.

Tutti gli spettacoli saranno rigorosamente ad INGRESSO GRATUITO. Una manifestazione che intende offrire il meglio che la Calabria esprime dal punto di vista musicale e che vede la partecipazione di giovani artisti i quali attraverso i suoni degli strumenti tradizionali, il suono classico dell’orchestra e il suono elettrico danno vita ad un sound nuovo, capace di avvicinare culture musicali distinte creando dei momenti di pura magia.

All’interno della rassegna, sempre nell’auditorium del Liceo T. Campanella, sono previsti anche un Master Class di Chitarra Battente, mercoledì 28 alle ore 16.00 e un Master Class di Percussioni e Djeridougiovedi 29 alle ore 16.00 tutti ad INGRESSO GRATUITO. Previsto anche “By the JasminCoast” un reading Letterario Musicale, presso la Libreria Tavella con la presentazione del cd “Candalia” di Fabio Macagnino e il libro “Zefiro in Ovest” di Antonello Iovane. Venerdì 30 dalle ore 15.00 al Parco Sorvolandia “SPECIAL OLYMPICS GAMES IN THE TREES”, in collaborazione con l’Associazione LUCKY FRIENDS.