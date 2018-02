Villa San Giovanni – Polfer arresta un destinatario di ordine di carcerazione

Condividi

Nell’ambito dell’attività dei servizi di prevenzione e repressione predisposti nelle stazioni dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Ferroviaria di Villa San Giovanni ha arrestato un 44enne appena tornato in Italia dopo un lungo soggiorno in Germania. L’arrestato, fermato ed identificato nella stazione di Villa San Giovanni dal personale della locale Polfer, è risultato destinatario di una misura restrittiva in carcere non ancora eseguita a causa della sua irreperibilità. L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Arghillà di Reggio Calabria.