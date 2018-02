Tropea – I Carabinieri arrestano un uomo per detenzione spaccio stupefacenti

Condividi

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno effettuato un servizio di largo raggio nelle zone urbane e rurali di Tropea e della vicina Santa Domenica di Ricadi. Nel corso dello stesso, i militari ponevano in essere 2 controlli agli esercizi pubblici, controllando 73 persone, 32 mezzi, nonché eseguendo diverse perquisizioni: 3 domiciliari, 13 personali e 4 veicolari. Inoltre elevavano 1 contravvenzione al C.D.S. e segnalavano alla prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti un 20enne del posto, poiché trovato in possesso di 1 gr. di hashish. Nel medesimo servizio, infine, il NORM della Compagnia traeva in arresto Andria Francesco, cl. 80, con precedenti penali, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso veniva sorpreso dai militari in possesso di grammi 21 circa di marijuana, peraltro già suddivisa in dosi, abilmente occultata interno propria camera da letto. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro, mentre l’Andria veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’A.G.