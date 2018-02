Superenalotto vinti a Reggio Calabria 20mila euro con un 5

Condividi

Colpo da 20mila euro a Reggio Calabria grazie a un 5 al SuperEnalotto: Jackpot solo sfiorato, ma si festeggia lo stesso nella ricevitoria Malara, in via Reggio Modena 14. Adesso – fa sapere Agipronews – la sestina esatta mette in palio 100,9 milioni di euro, il quinto jackpot più alto nella storia del gioco. In Calabria è stato centrato l’ultimo Jackpot del 2016, un premio record da 165 milioni, grazie a una schedina giocata a Vibo Valentia.