SuperEnalotto, jackpot sfiorato a Campo Calabro (RC): con un 5 vinti 117mila euro

Solo cinque numeri su sei azzeccati per un giocatore di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, che nell’ultimo concorso del SuperEnalotto ha sfiorato il Jackpot, portando però a casa oltre 117mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Stranges, in via Risorgimento 174. Il SuperEnalotto nel frattempo ha conquistato lo scettro di Jackpot più alto d’Europa e per il prossimo concorso metterà in palio 105,5 milioni di euro. Si tratta inoltre della quinta vincita più alta nella storia del gioco. La sestina vincente è stata centrata l’ultima volta l’1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.