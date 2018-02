Reggio Calabria, via Eremo Botte senza illuminazione da un mese

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo – È da circa un mese che quasi tutta la via Eremo Botte è senza illuminazione. I cittadini della zona, non sanno più a chi rivolgersi, visto che il numero verde messo a disposizione dal Comune per le segnalazioni di guasti all’illuminazione pubblica, risulta non attivo da qualche settimana. La via densamente abitata, al calar del sole risulta altamente pericolosa, in quanto si rischia l’incolumità personale data l’assenza di illuminazione e la vicinanza delle abitazioni alla sede stradale, sede di frequente passaggio dei veicoli. Inoltre, in aggiunta al rischio incidenti, c’è il rischio sicurezza delle abitazioni, dato che con il buio che pervade tutta la via, è più facile per i malintenzionati, agire indisturbati e nell’invisibilità assoluta.

Si chiede pertanto un intervento efficace e risolutorio da parte degli organi competenti, visto che non solo bisogna subire la carenza idrica durante la giornata, ma anche l’assenza di illuminazione.

Giuseppe Laganà