Reggio Calabria – I Tecnologi Alimentari firmano il registro di cittadinanza attiva

Giovedì 08 c.m. alle ore 18:00 l’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari firmerà sul registro di cittadinanza attiva presso la Prefettura di Reggio Calabria il proprio impegno nel contrasto alle frodi e alle contraffazioni alimentari. La figura del Tecnologo Alimentare, esperto della qualità, della sicurezza e della sostenibilità del sistema agro-alimentare, è di fondamentale supporto per contrastare qualsiasi tipologia di frode nel settore, passando dalla produzione sino al trasporto e alla commercializzazione degli alimenti. In tale circostanza, il Dr. Antonio Paolillo, delegato dall’Ordine Professionale e in rappresentanza dello stesso, darà lettura del Giuramento del Tecnologo Alimentare dinnanzi a Sua Eccellenza Nicola Di Bari Prefetto di Reggio Calabria portando i saluti della Presidente Nazionale Dott.ssa Carla Brienza e della Presidente Regionale Dott.ssa Laura Mongiello. All’evento parteciperà anche la delegazione A.N.F.I. sez. di Reggio Calabria.