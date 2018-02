Reggio Calabria – Tavolo tecnico per soluzione minori stranieri non accompagnati

Come nel migliore degli auspici, si terrà oggi il tavolo tecnico richiesto per una soluzione condivisa e proficua della questione dei minori stranieri non accompagnati. Una situazione che interessa tutta la città e che, nelle intenzioni dei proponenti il tavolo, così come certamente delle Istituzioni dimostratesi solerti e sensibili nel convocarlo, può rappresentare un’occasione importante di riflessione sull’integrazione.

L’attenzione della Prefettura e del Comune nell’ascoltare la voce delle tante associazioni, riunitesi per chiedere la sospensione del provvedimento di trasferimento dei minori, evidenzia un modello positivo di dialogo aperto e civile, nel rispetto dei ruoli. Al tavolo le associazioni e i movimenti proponenti presenteranno la richiesta di una proroga al trasferimento fino alla conclusione dell’anno scolastico, così come espresso nelle precedenti dichiarazioni, ritenendo sempre che la conclusione del percorso di studi rappresenti per i fanciulli coinvolti un riconoscimento importante di dignità e un’importante testimonianza nei confronti di tutti i compagni di scuola, degli studenti in genere e della comunità cittadina.

Agesci Zona Terra del Bergamotto

Agesci Zona Fata Morgana

Arci Comitato Provinciale di Reggio Calabria

Arcigay

Arci Next

Masci Zona di Reggio Calabria

Centro Sportivo Italiano CSI

Gruppo Emergency Reggio Calabria

Movimento Reggio Non Tace

Stopndrangheta

Associazione Psicologi Liberi Professionisti

Associazione Maestri di Speranza

Associazione Azimut

Parco Ecolandia

Associazione Il cuore di Medea

CSOA Angelina Cartella

Collettiva AutonoMia di Reggio Calabria

NUDM di Reggio Calabria

Don Cosciotti Senza Mancia

Associazione Agi 2000

Associazione Culturale Immezcla

Compagnia Pagliacci Clandestini

Associazione ReggioVeg

Associazione Sandhi

DidArT Didattica Arte Territorio

Trame Solidali

Associazione Culturale Magnolia Reggio Calabria

Associazione interculturale International House

Associazione Jineka: percorsi femminili

Apostrofì

Circolo Chaplin

OpenLab

A tu per tu

Associazione Donne medico

Associazione Sud

CVX