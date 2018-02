Reggio Calabria – Protocollo di intesa tra i Pagliacci Clandestini e Angeli Bianchi

Condividi

La necessità di porre in essere collaborazioni fra organizzazioni diverse sta divenendo una pratica importante nel mondo del sociale e non solo. Progettando e attivando azioni in modo comune attraverso apporti specifici, rispettando le identità di ciascuno, si favoriscono quelle risposte di cui la nuova realtà sociale contemporanea ha sempre più bisogno. Di questo sono convinti i due presidenti Santo Nicito dei Pagliacci Calandestini e Maurizio Albanese degli Angeli Bianchi – “Siamo convinti che l’associazionismo rappresenti essenzialmente la presa d’atto, coraggiosa, che uniti si è più forti sia a livello locale sia a livello nazionale. Confrontarsi, contaminarsi porta sempre a un arricchimento culturale e di esperienze. Mettere a disposizione le proprie competenze, lavorare su temi concreti e condivisi, lasciando da parte le differenze reciproche significa fare rete. Solo riuscendo ad arrivare a questo risultato si potrà rispondere in modo concreto a esigenze e bisogni del territorio – L’obiettivo è la realizzazione di una piccola welfare community, capace di fronteggiare le profonde trasformazioni sociali ed economiche dei nostri territori. Sotto quest’ottica inizieranno una serie di azioni pensate e volute dai due rappresentanti firmatari del protocollo. La prima sarà quella di attivare in modo continuativo e professionale presso i reparti del Policlinico di Reggio Calabria, dove da anni opera l’Associazione Angeli Bianchi, attività di sostegno alle cure dei degenti. Il prendersi cura camminerà mano nella mano con le cure giornaliere di medici e paramedici, diverrà sempre più un momento di sostegno umano molto importante. I Pagliacci Clandestini operano da anni in ospedali e strutture socio sanitarie del territorio e non solo, portando all’interno di queste la clownerie e il teatro in ospedale. Con questo protocollo inizieranno un percorso a supporto alle attività già attive presso il Policlinico dai volontari degli Angeli Bianchi. Altra azione importante sarà la formazione permanente importante strumento di crescita.