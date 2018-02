Reggio Calabria – Lavori rifacimento manto stradale Sbarre Centrali e superiori

Condividi

L’ufficio “Pianificazione, mobilità sostenibile, trasporti e traffico” dell’Amministrazione Comunale ha disposto l’ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare e delle soste in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria, scarifica e bitumazione, che interesseranno le arterie stradali di Sbarre Centrali e Sbarre Superiori.

Nello specifico si dispone, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dal 12 al 20 febbraio 2018, il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare a tratti successivi, secondo il procedere dei lavori, in via Sbarre Superiori nel tratto compreso tra l’ingresso carraio della Caserma dei Vigili e del Fuoco e l’intersezione con la via Padre Pio ed in via Sbarre Superiori nel tratto compreso tra la via Padre Pio e l’intersezione con la via Sbarre Centrali.

Per quanto attiene la segnaletica di divieto di sosta, le indicazioni saranno collocate in ogni tratto interessato dai lavori 48 ore prima l’avvio delle operazioni. Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico veicolare sarà disciplinato dalla ditta esecutrice Pagano Srl con proprio personale. Agenti del Comando di Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria saranno presenti sul posto per coordinare le operazioni e consentire l’esecuzione dell’intervento di manutenzione nel minor tempo possibile al fine di arrecare il minor disagio alla cittadinanza residente.