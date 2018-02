Reggio Calabria – L’attore Giacomo Conti protagonista della fiction “Furore II”

Condividi

di Grazia Candido – Ha creduto in un sogno e oggi, il giovane Giacomo Conti può dire di averlo realizzato. L’attore reggino infatti, sarà il protagonista della fiction di Canale 5 “Furore II – Il vento della speranza” in onda dalla prossima domenica in prima serata sulla rete Mediaset.

Giacomo che prende il posto dell’attore Francesco Testi, protagonista nella precedente serie nel ruolo di Vito Licata, si era già distinto nella fiction “Solo per amore 2 – Destini incrociati” dove aveva mostrato il suo innato talento. La sua carriera inizia come modello per le case di moda più prestigiose: sfila per Rocco Barocco, Carlo Pignatelli, Gucci, D&G, Armani e tanti altri stilisti per dedicarsi poi alla sua grande passione, la recitazione.

Nel 2007, partecipa anche, al film “Liberarsi: figli di una rivoluzione minore”, pellicola che racconta i Moti di Reggio del 1970, diretta dal regista Salvatore Romano. In questa nuova avventura, il giovane reggino interpreta il protagonista Vito Licata fratello maggiore di Saro, un ostinato lavoratore del Sud che decide di emigrare con la sua famiglia per assicurarsi dignità, lavoro e fortuna.

“Non me lo aspettavo – rivela l’attore Conti – Ho dovuto superare tre provini prima di essere prescelto per il ruolo da protagonista e appena mi è stata comunicata la notizia, ho provato una gioia immensa. E’ stata un’esperienza fantastica, ho lavorato con dei colleghi meravigliosi, attori pazzeschi con i quali abbiamo costituito un grande set. Eravamo una famiglia, ci sostenevamo a vicenda. E poi, confrontarsi con attori del calibro di Remo Girone, Paolo Bonacelli è un importante momento di crescita professionale. Ogni volta che si affronta il ruolo di un personaggio, ci si addentra nella sua psiche, nella sua anima e così ho dovuto fare per Vito Licata. In ogni lavoro, ho sempre cercato oltre a fare l’attore, di mettermi in gioco con i vari ruoli, e quest’ultimo mi ha appassionato veramente tanto: dalla preparazione fino alla fine delle riprese”.

Nonostante sia apprezzato già nel settore e dagli addetti ai lavori, Giacomo resta il “ragazzo della porta accanto”, il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere, l’amico fidato e premuroso sempre disponibile con il prossimo. Insomma, un uomo che accarezza il successo ma non si fa scalfire. E la sua purezza la si legge nello sguardo profondo, passionale e fiducioso di chi, ancora oggi, crede che anche per chi nasce in questa terra sia possibile raggiungere ambiziosi traguardi.

“Furore” è tra le fiction più seguite degli ultimi anni e sarà per Giacomo un importante trampolino di lancio per la sua carriera cinematografica ma anche, mostrerà un giovane talento calabrese che, sicuramente, non ha nulla da invidiare ai grandi attori.