Reggio Calabria – Il nuovo organigramma del Motoclub Reggio Bikers

L’associazione dilettantistica sportiva denominata “Motoclub Reggio Bikers” in seguito alle dimissioni del Sign. Luigi Casile, Presidente della suddetta associazione, e di tutto il direttivo, dopo assemblea straordinaria avvenuta in data 2770972017 alla presenza della maggioranza dei soci per la nomina del nuovo organigramma, comunica che la struttura del Motoclub Reggio Bikers viene così di seguito rimodulata:

Presidente Vincenzo Romeo

Vice presidente Pietro Paolo Passaro

Segretario Leandro Antonio Ficara

Consigliere Antonino Gariscì

Consigliere Luigi Papisca

In seguito al risultato ottenuto dalle votazioni che ha portato alla nonnina di Presidente il Sign. Vincenzo Romeo, il medesimo ringrazia il Presidente uscente Luigi Casile per l’impegno manifestato durante i 14 anni di attività alla guida del Motoclub Reggio Bikers e per gli ottimi risultati raggiunti: impegno che lo porta a restare comunque ad esso legato come tesserato dell’associazione.