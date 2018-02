Reggio Calabria – Dieni: “Vergognoso lo stato della Galluppi-Collodi-Bevacqua”

Condividi

«È vergognoso lo stato in cui le istituzioni locali hanno ridotto la scuola “Galluppi-Collodi-Bevacqua” di Reggio Calabria».

È quanto dichiara Federica Dieni, deputata del M5S e ricandidata alle prossime elezioni nel collegio camerale di Reggio centro.

«L’istituto comprensivo di via Botteghelle – continua la parlamentare – versa in uno stadio di abbandono da molti anni. La struttura, oltre a essere off limits per gli studenti reggini, è stata vandalizzata più e più volte nell’indifferenza complice delle istituzioni preposte al controllo. Sono stati rubati pc e attrezzature di vario genere, con i locali lasciati alla mercé dei devastatori urbani di turno. È però il cortile a rappresentare al meglio la situazione di degrado dell’istituto reggino: dentro ci è cresciuto un rigoglioso boschetto che potrebbe essere attraversato solo con l’intervento dei vigili del fuoco».

«Appoggio in pieno – conclude Dieni – la raccolta firme avviata dall’associazione “Sbarre per sempre” e mi impegno fin da ora a portare avanti questa protesta in ogni sede istituzionale, affinché chi di dovere si attivi per ristrutturare l’istituto e renderlo finalmente fruibile per gli studenti. Il “Galluppi-Collodi-Bevacqua” è un pezzo della storia reggina e abbiamo il dovere di difenderlo».