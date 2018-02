Reggio Calabria – Convegno “La legalità come modello sociale di impresa”

Condividi

Nella giornata del 6 febbraio si terrà, nel Salone di rappresentanza del Palazzo del Governo, con inizio alle ore 11,30, il convegno dal tema “La legalità come modello sociale di impresa”.

Al centro del dibattito la riforma del Codice Antimafia dettata dalla legge n. 161/2017 e le principali novità, tra le quali la maggiore incisività delle misure di prevenzione patrimoniale, la più efficiente ed efficace amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati, la riorganizzazione della Agenzia di gestione, nonché i nuovi strumenti atti a bonificare le imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali e destinatarie di interdittive antimafia, garantendo al contempo l’occupazione, i diritti dei lavoratori e lo sviluppo dei territori.

Porterà il proprio saluto ai relatori il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, che ha organizzato e voluto la Tavola rotonda, pienamente conscio delle potenzialità recate dalla legge di riforma e dell’assoluta necessità che il sistema delle imprese nel Sud Italia e in Calabria rigetti definitivamente il pesante giogo delle organizzazioni criminali, liberando risorse per la produttività, lo sviluppo e la piena occupazione, in favore delle comunità locali e, in specie, dei giovani.

Concluderà i lavori l’onorevole Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie.