Reggio Calabria, campagna di prevenzione per malattie cardio-vascolari

Dopo il successo del Truck Tour Banca del Cuore, del maggio 2017,continua incessantemente la Campagna Educazionale promossa dall’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO ) e della Fondazione per il Tuo Cuore, rivolta alla popolazione reggina, per la prevenzione delle malattie cardio-vascolari. I destinatari dell’iniziativa socio-scientifico –culturale, sono i giovani liceali del comprensorio reggino e i meno giovani comuni cittadini che si incontreranno il 3 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano dell’Azienda Ospedaliera Riuniti, per confrontarsi con gli esperti promotori dell’evento ( dott. V. Amodeo, G. Casciola, F. Ciancia, F. Lucà, V. Pennisi e M. Rao ).

Alimentazione, fumo, attività fisica, stili di vita, che rappresentano spesso la causa di partenza delle malattie cardiovascolari, saranno l’oggetto del dibattito, perché se è vero che per la prevenzione non è mai troppo tardi, è anche vero che prima si comincia e meglio è.

Da qui la necessità di un progetto trasversale che coinvolga addirittura i liceali della nostra città, nell’intento di eradicare le “cattive abitudini” e di diffondere in maniera capillare i sani principi della prevenzione, dalla giovinezza alla senescenza, perché la prevenzione non ha età!

Due generazioni a confronto con gli esperti.