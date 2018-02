Reggio Calabria – Alla Mediterranea stress test per uragani e terremoti

Condividi

Inaugurato oggi all’Università Mediterranea di Reggio Calabria il laboratorio Building Future Lab, una struttura capace di effettuare stress test su facciate simulando uragani e terremoti.

Subito dopo il taglio del nastro si è tenuta la conferenza stampa. Al tavolo, da destra verso sinistra, il giornalista Ennio Braicovich, il direttore del Dipartimento dArTe Gianfranco Neri, il prorettore vicario Santo Marcello Zimbone, il direttore del Laboratorio Corrado Trombetta e Martino Milardi coautore del progetto.

1. Collaborazione ITC-CNR

L’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (San Donato Milanese), da tempo ha avviato una collaborazione con il BFL anche attraverso un percorso di training attivato in occasione di un contratto tra la Mediterranea e la BOSCH Rexrtoth.

Il direttore Antonio OCCHIUZZI sta istruendo un protocollo di intesa per lo sviluppo di un modello di gestione adeguato del Laboratorio. A questa istruttoria si è aggregata la Scuola politecnica dell’Università di Napoli FEDERICO II.

Gaetano MANFREDI, Rettore della FEDERICO II e presidente della CRUI, sta valutando l’opportunità di far convergere gli interessi comuni sul BFL per proporre un Centro di Ricerca del CNR da avviare a Reggio Calabria.

2. Borse di Dottorato Industriale del BUILDING FUTURE Lab.

Il MiUR ha assegnato tre borse di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2017/2018 su progetti redatti dai professori Trombetta e Milardi, in relazione al BFL.

Le borse, a forte caratterizzazione internazionale, prevedono un periodo di minimo sei mesi presso aziende e sei mesi all’estero presso aziende o istituti e università di prestigio.

3. Collaborazione con l’Azienda ALUK Srl.

ALUK, azienda specializzata in serramenti per facciate, ha affiancato il BFL nella fase di allestimento e calibrazione delle grandi attrezzature a titolo gratuito, per aver apprezzato il lavoro svolto dal team del Laboratorio. Ha fornito, sempre a titolo gratuito, un provino di facciata, attualmente installato.

4. Premio di Laurea della CSC Tecnologie Innovative Srl

La società CSC Tecnologie Innovative Srl, azienda locale che ha collaborato alla realizzazione del BFL, istituirà un premio di laurea da assegnare allo studente/studentessa che svolgerà una tesi di laurea sui i temi di ricerca del BFL.

6. Collaborazione e Premio di Laurea con la GLASBILT New Jersey USA

La società GLASBILT New Jersey USA, azienda americana produttrice di elementi architettonici in metallo, nel corso della collaborazione con il BFL, ha potuto apprezzare il lavoro dei ricercatori dell’Università Mediterranea e testerà nel nostro laboratorio la sua facciata “D-Wall”.

Inoltre, ha ospitato il laureando in Architettura Aldo Calipari, che sta svolgendo una tesi sugli involucri innovativi ed offrirà ad altri laureandi in architettura iscritti all’Atelier di tesi, l’ospitalità nella sede in New Jersey, per tirocini formativi brevi.

7. Prime commesse

TCK GREEN TECHNOLOGY Co.,Ltd. di Shangai sarà il primo soggetto a sperimentare e certificare le prestazioni di un prodotto presso il BFL.

L’azienda ha vinto commesse per diversi lavori di ricostruzione nelle Antille Olandesi, duramente colpite dall’Uragano Irma. Per queste forniture dovrà dimostrare la tenuta delle prestazioni in condizioni estreme dei propri prodotti attraverso una sequenza di Test, come la simulazione dell’uragano, oggi possibili a Reggio Calabria.