Reggio Calabria, al via Fierce Woman: la donna al centro

Condividi

Al via il primo appuntamento con Fierce Woman: il format dove la donna è al centro con la propria professionalità e con il proprio cuore. Il progetto nasce da una idea di ElleP event & wedding e coinvolgerà 31 donne reggine che grazie al loro impegno e alla loro professionalità portano in alto il nome della nostra città. Professioniste devote alla loro passione, al loro obiettivo e ai loro sogni. Sono donne che hanno trovato se stesse, rappresentandosi e rispecchiandosi, nella loro professione quotidianamente. Donne che raccontano il mondo del lavoro attraverso gli occhi e la sensibilità femminile. Fierce Woman è un format che si sviluppa mediante due appuntamenti mensili, previsti di giovedì, che si svolgeranno presso lo “Snooty”, in via Via Sbarre Inferiori, 231/b a Reggio Calabria. Un appuntamento culturale, di stile, di tendenza, dove si racconteranno le storie di donne che con il loro credo fanno la differenza nel mondo del lavoro. Il primo appuntamento, previsto per domani giovedì 15 febbraio con inizio alle ore 20.30, registrerà la presenza e gli interventi di Loredana Guinicelli (Fotografa), Alessandra Stilo (Ristoratrice), Angela Pellicanò (Gallerista D’Arte). Fierce Woman si svolgerà dal 15 febbraio al 24 giugno. Tutti gli appuntamenti prevedono un intrattenimento musicale e performance acustiche. L’ ospite verrà presentata al pubblico attraverso sfilate, allestimenti e reportage fotografici a cura del fotografo professionista Alfredo Muscatello. Se metti insieme cuore, testa personalità e caparbietà quello che ne esce fuori è la “donna”. Tracciando la retta tra se stessa e il suo obiettivo, la donna sa dove andare e con che passo arrivare. La determinazione non è un optional anzi è l’elemento che fa la differenza. Tutto questo è Fierce Woman.