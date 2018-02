Reggio Calabria – Al teatro “Cilea” Nino Frassica & Los Plaggers Band Show

Condividi

E’ pronto a “sbarcare” al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il noto conduttore e attore televisivo Nino Frassica accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti. Lo show, in programma il prossimo 17 Febbraio alle ore 21, organizzato dall’associazione Novastar Italia, è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale mescolato di cabaret. Nella massima culla dell’arte reggina, prenderà forma una grande festa caratterizzata da un repertorio musicale formato da oltre cento brani rivisti e “corretti”, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. A condurre questo incredibile viaggio, ci penserà proprio il “mattatore” messinese con la band dei Los Plaggers, il cui nome è una fusione tra Platters e plagio. Il pubblico per oltre due ore di spettacolo, sarà travolto dal ritmo incalzante dello show e dalle invenzioni musicali di Frassica che canterà medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70. E non mancheranno omaggi a Santana, Battisti e tanti altri cantautori che hanno segnato il panorama della musica italiana e non. Tra i brani in scaletta, “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis”, “Viva la mamma col pomodoro” al quale sarà aggiunto “Viva la pappa col pomodoro” e ancora “Mamma mia dammi cento lire”, “Siamo donne”,

“Campagna” che diventa “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”. Un tuffo anche nelle musichette della pubblicità e programmi televisivi rimasti nel cuore di tanti italiani.

Insomma, uno spettacolo da non perdere che riuscirà a ricreare un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano. E’ possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro “Francesco Cilea” o su www.ticketone.it