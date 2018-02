Perde il controllo della minicar – Muore 22enne a Gioia Tauro

Condividi

Un giovane di 22 anni, A. B, ha perso la vita mentre un minore è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto nella notte scorsa a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. E’ accaduto intorno all’una nella centralissima via Veneto, quando secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il giovane, che guidava una minicar, avrebbe perso il controllo ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. L’altro giovane, di 16 anni, ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, diretta dal capitano Gabriele Lombardo.