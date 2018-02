Pat Cox ha incontrato a Reggio Calabria il presidente Oliverio

Condividi

La visita ufficiale del Coordinatore Europeo del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, è proseguita da Villa San Giovanni a Reggio Calabria, con l’incontro con il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e con gli assessori Francesco Russo e Roberto Musmanno.

Durante l’incontro, il Presidente Oliverio ha voluto principalmente porre l’attenzione sui temi relativi allo sviluppo del sistema dei trasporti europeo in Calabria secondo le linee del piano regionale dei trasporti approvato dalla Regione coordinato con il piano europeo TEN-T.

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è stato valutato positivamente dalla Commissione con nota n. 1086324 del 01/03/2017.

In particolare è stato presentato, all’attenzione del Coordinatore Europeo, un dossier con tutte le proposte elaborate dall’esecutivo regionale, rispetto alle prospettive di sviluppo del Sistema dei trasporti in Calabria.

Entro il 2023 verrà predisposto l’aggiornamento della Rete Europea TEN-T e, su questo, la Regione Calabria sta lavorando. Sono 5 i punti di discussione:

Inserimento del nodo aeroportuale di Lamezia Terme nella rete TEN-T core Rimozione collo di bottiglia collegamento tra la Direttrice jonica e la Direttrice tirrenica mediante il secondo tunnel di Cosenza e upgraded a modulo 1000 e sagoma p/c80 della tratta ferroviaria Paola – Cosenza – Sibari Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria con caratteristiche di tipo AV Inserimento della linea ferroviaria jonica nella rete europea TEN-T comprehensive Inserimento della statale jonica 106, nella rete europea TEN-T comprehensive

Pat Cox si è trovato per la prima volta in missione nel Sud Italia dopo otto anni di mandato e questa occasione rappresenta una tappa del percorso di attuazione del work plan per il Corridoio Scandinavia-Mediterraneo.

La Regione ha già elaborato una sua proposta e, faranno seguito a questa visita, altri incontri a Bruxelles.

Il Presidente Oliverio e il Coordinatore Cox hanno già concordato gli incontri per discutere sia delle linee programmatiche per il 2020 sia delle prospettive di sviluppo per il 2023 che riguardano la Calabria e tutto il Mediterraneo.

Il Presidente Oliverio ha ringraziato il coordinatore, dichiarando che “questa visita ufficiale dà prova dell’ottimo lavoro di gestione, programmazione ed attuazione del lavoro in materia di trasporti, l’auspicio della Regione è che il rapporto con la Commissione Europea possa continuare proficuamente”.