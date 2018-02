A passo spedito la macchina organizzativa del Carnevale di Rosarno

Condividi

Procede speditamente la macchina organizzativa del “Gran Carnevale di Rosarno II Edizione – Il 1° compleanno di Papogna” che si terrà domenica 11 febbraio nella cittadina medmea. La sfilata dei carri allegorici partirà alle ore 15 da Piazza Paolo Orsi e si snoderà lungo le vie del centro cittadino sino ad arrivare a Piazza Duomo dove, tra musica live,giochi per grandi e bambini ed un’area ristoro, si terrà il Processo al Carnevale. L’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Rosarno, con la preziosa e fondamentale collaborazione di Parrocchie, Associazioni e Scuole di danza, mira a bissare lo straordinario successo della prima edizione che ha visto la partecipazione di centinaia di famiglie, dopo un’assenza ultradecennale di questa festa amata soprattutto dai più piccoli. “La nostra comunità sta ritrovando la voglia di lavorare insieme per il bene comune, collaborando uniti e concretamente per far rivivere la Città e contribuendo alla realizzazione di eventi attrattivi, non solo per i cittadini ma altresì per l’intero comprensorio – dichiara il Sindaco Giuseppe Idà – . Quante volte tutti noi nel corso degli anni ci siamo tutti lamentati della circostanza che Rosarno non offrisse alcuna opportunità di svago, costringendo gli abitanti a girovagare in lungo ed in largo la provincia, e non solo, pur di trascorrere una giornata diversa. Stiamo provando pertanto, sin dal nostro insediamento, con l’organizzazione di manifestazioni ludiche e socio culturali, realizzate insieme alla società civile, a risvegliare l’orgoglio di essere rosarnesi, mostrando finalmente il vero volto della Città”.