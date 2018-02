Operazione “Martingala” contro la ‘ndrangheta – I NOMI degli arrestati

Condividi

Tra i destinatari delle 14 misure cautelari emesse dal gip di Firenze c’è anche Giuseppe Nirta, nipote e omonimo del boss della ‘ndrina di San Luca, ucciso nel 1995. Per Nirta il giudice Paola Belsito ha disposto il carcere in quanto ritenuto soggetto che opera «in collegamento, nell’interesse, a favore di articolazioni mafiose storicamente e stabilmente connotate», le cosche Nirta di San Luca e Barbaro di Platì. Gli altri destinatari della misura in carcere sono: Antonio Scimone, 43 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Cosma Damiano Stellitano, 53 anni, nato a Melito Porto Salvo ma residente a Vinci (Firenze), Antonio Barbaro, 45 anni di Plati’ e residente a Cosenza, Andrea Iavazzo, 65 anni, nato a Fucecchio (Firenze) e residente a Pistoia, Maurizio Sabatini, 58 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Giovanni Lovisi, 64 anni, originario di Salerno e residente a Santa Croce sull’Arno (Pisa), Lina Filomena Lovisi, 33 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa), Giuseppe Pulitanò, 30 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Ferdinando Rondo’, 44 anni, di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Francesco Savario Marando, 40 anni, di Locri (Reggio Calabria). Ai domiciliari gli imprenditori Alessandro Bertelli, 45 anni, di Empoli (Firenze) e Filippo Bertelli, 49, di Fucecchio (Firenze), e Marco Lami, 59 anni, di Santa Croce sull’Arno (Pisa).