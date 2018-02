Mer Rouge a Bruxelles al Parlamento europeo

Condividi

Giovedì 15 febbraio, “Mer Rouge” sarà proiettato al Parlamento Europeo di Bruxelles. Una nuova significativa tappa per il cortometraggio scritto e diretto da Alberto Gatto per Bird Production. L’intreccio tra migrazioni di ieri e di oggi ⎼ tema centrale del film ⎼ sta riscuotendo un crescente successo e la proiezione, nella sala “Altiero Spinelli” della prestigiosa sede europea, è l’ennesimo riconoscimento al valore artistico e sociale dell’opera di Gatto.

Il film sarà proiettato nell’ambito dell’attività finale di presentazione dei risultati del progetto europeo “City to City for building our Europe” del Comune di Gerace, che si svolgerà nella giornata del 15 febbraio a Bruxelles. Il progetto rientra nell’ambito del programma “Europe for citizens – Network di città”, l’evento di Bruxelles è stato realizzato dal Comune di Gerace in collaborazione con il centro “Europe direct Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica.

“Mer Rouge”, che vede protagonisti l’attore italo-americano Nick Mancuso e Sherif Amadou, è stato realizzato con il sostegno della Regione Calabria, del Comune di Gioiosa Ionica e di Re.Co.Sol. – Rete dei Comuni Solidali, ed è stato premiato in numerosi festival internazionali.

Si è concluso nel dicembre scorso l’Exodos Tour, un viaggio tra cinema e musica, con il film “Mer Rouge” e il live dei Marvanza (band che firma pure le musiche originali del cortometraggio),grazie al progetto di promozione internazionale “Sillumina”, promosso dalla SIAE e dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Un tour che ha toccato le principali città europee, con un lungo viaggio in furgone, con partenza da Gioiosa Ionica (RC), per portare storie, immagini e musica sul palcoscenico europeo.

“Mer Rouge” è stato premiato in numerosi festival internazionali. Tra gli altri:miglior documentario a “Immagini a Confronto” di Villa San Giovanni (2016); finalista all’EuroAsia Short Film Festival, Washington DC (2016); Nick Mancuso miglior attore al Red Corner Festival di Borgholm (2017); miglior documentario al NYC Indie Film Awards di New York (2017); menzione speciale al Mindfield Film Festival di Los Angeles (2017).