La regina degli “slime” fatti in casa Iolanda Sweets a Reggio Calabria

Ave e Pizzimenti presentano il Firmalibro. Primo appuntamento il 24 febbraio alle ore 16.30, con la regina degli “slime” fatti in casa Iolanda Sweets che firmerà le copie del suo libro acquistate in libreria Ave.

Acquistando il volume nel punto vendita, dunque, riceverete il pass per avere accesso prioritario al firmacopie con Iolanda Sweets.

Il libro è dedicato agli slime, colorati e scoppiettanti creazioni realizzate dalla principale esperta in Italia: super soffici, trasparenti, ultra scricchiolanti. All’interno del volume tante nuove e originalissime ricette per ottenere anche a casa il nuovo prodotto che ha già raggiunto un seguito da record sui canali social.