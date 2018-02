Ilenia Mazzà a Casa Sanremo: “Un’emozione indescrivibile”

Condividi

Si è appena conclusa la full immersion di due giorni che ha visto protagonista Ilenia Mazzà nella città di Sanremo. La giovane cantante di Caulonia si è esibita con grande successo sul palcoscenico del “Pino Daniele” Theatre, a Casa Sanremo, tra le sei promesse artistiche selezionate nei mesi scorsi nell’ambito della manifestazione “Grandi Festivals” dal direttore artistico, il Maestro Vince Tempera, dal musicista compositore Andrea Fedeli e dal coordinatore nazionale Enrico Bianchini. Con lei un altro calabrese, Giovanni Khalifa, 14 anni, di Gioiosa Ionica, vincitore delle sezione “Interpreti” del festival “Una voce per lo Jonio”.

Ilenia, vincitrice nella sezione “Inediti” dello stesso concorso, che vede la direzione artistica del Maestro Christian Cosentino, è andata alla finale nazionale dei “Grandi festivals”, svoltasi a Verona agli inizi di gennaio. Nell’importante kermesse le è stata conferita dal Maestro Vince Tempera la menzione speciale che le ha fatto guadagnare il posto a Casa Sanremo, dove ha portato il suo “Senza Confine”, testo e musica di Guido Tassone e Giuseppe Novella, produzione Blanko Records.

Una vetrina importantissima per le giovani promesse della canzone italiana, come Ilenia, appena 15 anni, che felice e giustamente emozionata ha affrontato la prestigiosa scena con entusiasmo e professionalità: «È stata un’esperienza bellissima, indescrivibile. Una meravigliosa favola. Ritrovarsi tra grandi personaggi dello spettacolo, cantare di fronte a tanti e qualificati esperti del settore, essere presentata tra i sei talenti emergenti italiani dal Maestro Tempera mi ha dato una grandissima emozione» racconta.

Ilenia è seguita da Giancarlo Genise (vocal coach di big della canzone italiana, tra i quali Roby Facchinetti, Red Canzian, Mario Biondi, Riccardo Fogli e molti altri). Ha iniziato i suoi studi con i maestri Ermes Nizzardo, Mary Sgrò, Christian Cosentino. Mentre è già in cantiere un nuovo progetto discografico che sarà presentato nella prossima primavera. «In primavera e prevista l’uscita del progetto discografico al quale sto lavorando da quasi un anno. Sarà un ep di sei brani che raccontano di me, delle mie emozioni – conclude Ilenia ⎼. I testi li ho scritti io in collaborazione con il mio tastierista, Ivan Ritrovato, che ha pure arrangiato i pezzi. A breve ci saranno news e un’anteprima».

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars” nel 2015 ed è stata semifinalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata ospite d’onore al Pericle d’Oro nell’agosto scorso e finalista al Cantagiro 2017.

Qui il link al video “Senza confine” https://www.youtube.com/watch?v=a7gZ_Js6-VQ&sns=fb