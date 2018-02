Geyser a Villa San Giuseppe

Condividi

É da sabato pomeriggio – scrive Antonello Lombardo di Fratelli d’Italia Catona- che, all’inizio di via XXI aprile, a Villa San Giuseppe si è creata una perdita imponente di acqua potabile. Come si evince dalle foto, dalla strada sgorga un grande “geyser”. L’acqua dopo si riversa nelle strade penetrando nelle voragini che gli esasperati cittadini del posto attendono, da mesi, che vengano riparate. La situazione diventa drammatica e paradossale in quanto, in moltissime abitazioni, anche in inverno, manca il prezioso liquido. Sarebbe opportuno – conclude Lombardo- un sollecito intervento dell’Amministrazione comunale.