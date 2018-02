Condividi

Francesco Sole presenta il libro “#Ti amo” a Reggio Calabria, l’evento fa parte della rassegna “Il Firmalibro”, organizzato dalla libreria Ave e da Pizzimenti e acquistando il volume nel punto vendita sarà possibile ricevere il pass per avere accesso prioritario al firmacopie con l’autore.

#TiAmo è un libro di vita e soprattutto d’amore. Un percorso per amare senza paure né rimpianti: è il racconto di Luna, che concede ad un giovane scrittore incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell’amore e le sue #poesie. Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o per chi, per amore, sta soffrendo.