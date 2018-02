Focus ‘ndrangheta: controlli e servizi specifici a Catona e ad Arghillà

Condividi

Continuano i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In questi ultimi due giorni, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi servizi volti ad una sempre più incisiva attività di prevenzione e di monitoraggio del territorio. Nello specifico, sono stati svolti controlli alla circolazione ed accertamenti presso i quartieri periferici di Catona e di Arghillà. Il dispositivo di sicurezza e di controllo straordinario del territorio ha visto la sinergia operativa di personale della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, supportati da un’unità cinofila e da personale specializzato del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che ha documentato l’intera attività operativa e con il supporto operativo del personale e dei mezzi aerei del V Reparto Volo e di un equipaggio della Polizia Municipale.

Questo il consuntivo dell’attività svolta. Sono stati sottoposti a controllo 423 veicoli e 186 persone di cui 35 pregiudicate. Sono stati effettuati 28 posti di controllo e numerosi servizi di vigilanza dinamica che, grazie al sistema Mercurio, hanno consentito di analizzare in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito. Sono state elevate 19 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, 6 delle quali hanno comportato la sanzione accessoria del ritiro di documenti, 4 il fermo amministrativo e 3 il sequestro amministrativo. Inoltre, sono state effettuate diverse perquisizioni personali, veicolari e domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e sostanza stupefacente.

Il dispositivo di sicurezza dispiegato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, proseguirà anche nei prossimi giorni in città ed in provincia.