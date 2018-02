Federica Dieni: “Melito Porto Salvo realtà da valorizzare”

Condividi

Prosegue il tour elettorale della parlamentare 5 stelle Federica Dieni. La deputata, ricandidata alle prossime elezioni politiche nel collegio camerale di Reggio Calabria, questa sera parteciperà, alle ore 17.30, a un incontro pubblico a Melito Porto Salvo (piazzale Stazione). Nel corso della manifestazione, Dieni illustrerà il programma di governo del Movimento e i progetti per la ripartenza dell’intera fascia jonica reggina.

«Quella di Melito – spiega la deputata 5 stelle – è una realtà per troppo tempo abbandonata a se stessa da una politica miope e incapace di dare risposte concrete a un territorio che possiede tutte le caratteristiche per essere valorizzato dal punto di vista economico e turistico».

«Nel corso del mio mandato – conclude Dieni –, ho più volte posto all’attenzione del Parlamento le problematiche che interessano questo territorio, come quelle relative allo stato dell’ospedale e dei trasporti lungo tutta la fascia jonica. Nei prossimi 5 anni ho intenzione di continuare a lavorare a favore di Melito e dell’intera provincia reggina».