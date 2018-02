Di Battista a Locri: “Da Berlusconi mercato vacche preventivo”

Condividi

Alessandro Di Battista a Locri per il tour a sostegno della campagna elettorale del M5S parla del programma dei pentastellati e degli avversari politici

“Berlusconi è già a caccia. Siamo al mercato delle vacche preventivo”, così Alessandro Di Battista a Locri, commenta l’apertura di Berlusconi verso eventuali parlamentari del Movimento fuoriusciti. “Preferisco perdere due parlamentari – aggiunge – ma mantenere la coerenza e la durezza perché questo Paese ce lo hanno lasciato marcio”.

“Né patrimoniale né tasse di successione. Queste sono cose che dice Berlusconi, che hanno tirato fuori dal cellophane, che sta là con quei fogli, che si sbaglia e parla di mille lire… Non c’è più con la testa”. A Locri continua a discutere delle proposte economiche di Fi.

Quanto alle coperture per il programma Di Battista ha detto: “In questo Paese il governo ha trovato 5 miliardi per Intesa San Paolo, altri miliardi per salvare MPS: quindi i soldi da mettere in una banca pubblica di investimenti ci sono, basta avere una forza politica libera di poterlo fare”.