Cittanova (RC) – Al via i nuovi progetti del Servizio Civile Nazionale

“Cibo, sport … che passione ! 2” e “Giovani per l’ambiente 2” sono i progetti che hanno preso avvio questa mattina presso l’Ente.

Il debutto delle attività di progetto è stato un momento di confronto e di riflessione e ha permesso ai giovani di ricevere un particolare augurio di benvenuto espresso direttamente dal Sindaco, Francesco Cosentino, l’Assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Patrizia Guerrisi, l’Assessore all’Ambiente, Girolamo Marchese, il responsabile del Settore VI – Comunicazione – Promozione Culturale – Servizi Sociali – Ambiente e il curatore dei progetti Enzo Marazzita, presidente dell’Associazione culturale “La Città dei Mestieri”.

Il Servizio Civile Nazionale è un’esperienza che comporta impegno, formazione, è un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare la comunità contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico.

I 16 giovani volontari, durante un percorso di 12 mesi che permetterà loro di accrescere non solo personalmente ma anche professionalmente, da oggi entrano a far parte di un circuito complesso e delicato: quello di un ente locale.

Questi concetti sono stati espressi dal Sindaco, in un breve saluto ai volontari e ribaditi dal prof. Marazzita che ha delineato l’excursus storico del Servizio nonché il ricco patrimonio di esperienza acquisito negli anni, in questo ambito, dal Comune di Cittanova.

Ai giovani sono stati altresì illustrati, a grandi linee, diritti e doveri del volontario, che realizzerà un’esperienza altamente formativa, oltre alla valenza di un impegno che attiene ai valori della solidarietà e della partecipazione attiva, in campo sociale, culturale, ambientale, a favore della propria comunità.

“Cibo, sport … che passione ! 2” è un progetto di educazione alimentare e pratica dello sport che mira a promuovere la sana alimentazione e l’attività fisica per il miglioramento del benessere favorendo una crescita sana ed equilibrata.

“Giovani per l’ambiente 2” è finalizzato alla promozione della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e del territorio sensibilizzando la cittadinanza ad una visione ecosostenibile della vita quotidiana.

L’Amministrazione Comunale, supportata fortemente dal curatore dei progetti prof. Marazzita, ha confermato la consapevolezza che queste iniziative comporteranno esiti oltremodo positivi per il futuro dei giovani volontari e per la vita dell’intera comunità cittadina.