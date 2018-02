Caulonia Marina (RC) – Incendio distrugge bar-paninoteca

Condividi

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha totalmente distrutto, a Caulonia Marina, un bar con annessa paninoteca situato in una zona centrale della cittadina. Il rogo, divampato la notte scorsa dopo la chiusura del locale, ha divorato l’esercizio di proprietà di un commerciante del posto, provocando ingenti danni non ancora quantificati.

Dai primi accertamenti l’incendio potrebbe non essere di origine dolosa anche se le indagini per determinarne le origini non sono ancora concluse. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Siderno e Bianco che hanno lavorato per ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caulonia Marina e della compagnia di Roccella Jonica che hanno fatto i rilievi e avviato le indagini. (ANSA)