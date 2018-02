“Carnival Reggio” tra carri, musica e tante maschere (FOTO)

Condividi

Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Festa di colori e maschere questo pomeriggio sul Corso Garibaldi. L’associazione “On The Road” forte dell’esperienza maturata nell’organizzazione della manifestazione dell’anno precedente, ha riproposto una nuova edizione del “Carnival Reggio 2018”, migliorando ed ampliando il cartellone delle varie attività.

I carri allegorici sono i protagonisti assoluti di una festa che non risparmia tanti sorrisi e coriandoli. Musica, allegria, maschere, divertimento, danze, giochi, sono gli ingredienti che ogni anno rendono questo carnevale magico ed unico. L’allegro corteo aperto da tante maschere e costumi si snoda lungo il salotto buono della città tra sguardi attoniti di bimbi incantati dai lavori di cartapesta.

“Per il secondo anno consecutivo, siamo entusiasti di essere riusciti in poco tempo ad organizzare una grande festa, il carnevale, che piace a grandi e bambini – afferma il presidente dell’associazione Carmelo Crucitti – Grazie ad una costruttiva sinergia, abbiamo cercato di migliorare l’evento creando due aree ludiche con i gonfiabili, artisti di strada, musica live e i tradizionali carri allegorici che sfileranno, tempo permettendo, anche martedì”.

Ad addolcire il palato dei bimbi in maschera non potevano mancare i maestri pasticceri di Apar guidati dal presidente Angelo Musolino con una degustazione di castagnole, dolce tipico carnevalesco, ripiene di crema al Bergamotto di Reggio Calabria.