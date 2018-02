Arrestato a Monaco di Baviera latitante 29enne di Palmi

Condividi

Nella giornata del 9 febbraio 2018, a Monaco di Baviera (Germania), personale della Compagnia Carabinieri di Palmi e della Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale – S.i.Re.n.e. ed i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha localizzato e tratto in arresto MILITANO Vincenzo cl’ 89 ritenuto vicino alla locale cosca di ‘ndrangheta “GALLICO”, ricercato dall’ottobre 2017 allorquando si sottraeva al provvedimento di ordinanza di custodia cautelare n° 473/2016 R.G.N.R. mod. 21 e nr. 1855/16 R.G. G.I.P., emesso in data 07.06.2017 dal dr. Dionisio PANTANO, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi (RC), a seguito di richiesta avanzata dalla d.ssa Anna PENSABENE, sulle risultanze d’indagine per il reato di tentata estorsione in concorso.

L’identificazione, l’individuazione e la successiva cattura giungono all’esito di un’intensa attività info-investigativa iniziata nel mese di ottobre 2017 dai militari della Compagnia di Palmi, nel corso della quale è stato possibile accertare che i familiari del MILITANO fossero in procinto di lasciare il territorio italiano per andare a trovare il ricercato in Germania. Da qui il contestuale servizio di pedinamento dei familiari da parte dei militari di Palmi, in costante raccordo info-operativo con la Direzione delle Investigazioni Criminali della Polizia Tedesca, che, nella giornata di venerdì, ha permesso di localizzarlo e catturarlo nei pressi dell’aeroporto di Monaco di Baviera. Il MILITANO, al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria tedesca, che ha convalidato l’arresto nelle more dell’avvio delle procedure di estradizione dell’arrestato in Italia.