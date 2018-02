‘Ndrangheta, agguato a Reggio Calabria, ucciso 53enne

Condividi

Nell’ agguato a Reggio Calabria, ucciso 53enne Pasquale Chindemi ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta. L’omicidio è avvenuto a Gallico

Un presunto affiliato alla ‘ndrangheta Pasquale Chindemi, di 53 anni è stato ucciso in un agguato nel quartiere Gallico di Reggio Calabria. Chindemi, nel momento dell’agguato, stava percorrendo a piedi una via del centro ed era solo. A compiere l’omicidio due persone, mascherate con passamontagna, che hanno esploso contro Chindemi due colpi. La morte del pregiudicato sarebbe stata istantanea. La morte di Chindemi sarebbe da collegare a contrasti all’interno della ‘ndrangheta. L’uomo era un impiegato dell’Atam, l’azienda del trasporto pubblico del comune di Reggio Calabria, con la mansione di addetto ai parcheggi pubblici. I due assassini lo hanno sorpreso alle spalle mentre era a piedi e lo hanno freddato con due colpi, dandosi alla fuga a piedi. Sull’omicidio indagano i carabinieri, che starebbero seguendo la pista della vendetta mafiosa. Non si esclude, in particolare, che l’uccisione di Chindemi possa essere collegata ad una lotta tra cosche per il controllo delle attivita’ illecite in citta’. I carabinieri hanno attivato una serie di posti di blocco e controlli in una vasta area del territorio cittadino nel tentativo di intercettare la fuga dei killer. Sono state sentite anche alcune persone, amici e familiari della vittima, nel tentativo di inquadrare il contesto all’interno del quale e’ maturato l’omicidio. Le indagini vengono dirette dal pm di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ma gia’ nelle prossime ore il fascicolo aperto sull’omicidio dovrebbe essere preso in carico dalla Dda, considerata la sicura matrice mafiosa dell’omicidio.