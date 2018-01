Condividi

A Villa San Giovanni, rinvenuta bomba della seconda guerra mondiale, domani verifica dell’Esercito per eventuale disinnesco

Nella giornata odierna la locale Questura ha segnalato l’avvenuto rinvenimento di una bomba d’areo della seconda guerra mondiale nel centro abitato del Comune di Villa San Giovanni.

Nella mattinata di domani saranno sul posto gli artificieri dell’Esercito Italiano per una verifica tecnica sui possibili interventi di disinnesco dell’ordigno.

Il Prefetto dott. Michele di Bari ha convocato questo pomeriggio una riunione alla quale hanno partecipato Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Comune di Villa San Giovanni, del Servizio 118, dell’ANAS, della Protezione Civile Regionale e delle Ferrovie Italiane.

