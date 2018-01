Varapodio, immissione canonica di don Gaudioso Mercuri (FOTO)

Condividi

Sua Eccellenza Mons. Francesco Milito, Vescovo della nostra Diocesi ha affidato a don Gaudioso Mercuri, l’incarico di nuovo Parroco di Varapodio secondo le norme del Diritto canonico e il rito liturgico previsto.

L’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco, giuridicamente avvenuto in Curia il 5 di Gennaio 2018, esprime in maniera eminente il proprio valore teologico nel rito dell’immissione canonica effettuato durante la solenne concelebrazione eucaristica che ha avuto luogo domenica 7 gennaio 2018, giorno del Battesimo di Gesù, alle ore 11.00 presso la parrocchia di Santo Stefano Martire in Varapodio durante la quale, don Gaudioso Mercuri succede al precedente parroco, don Domenico Caruso, il quale ha lasciato l’incarico, quasi al termine del suo mandato, per sopraggiunti numerosi e gravosi impegni diocesani.

Accompagnato dal Vescovo, don Gaudioso ha fatto il suo ingresso in una chiesa gremita di fedeli, provenienti anche dalle comunità di Maropati, paese del nuovo parroco, Giffone, Anoia, Gioia Tauro e Laureana di Borrello, che lo hanno accolto con un lungo e caloroso applauso. La loro numerosa e partecipata presenza è certamente segno tangibile di quanti semi buoni don Gaudioso abbia gettato lungo il cammino finora compiuto nell’esercizio del suo ministero sacerdotale.

Prima dell’inizio della solenne concelebrazione eucaristica e dell’ingresso processionale insieme ai confratelli presenti, il Vescovo e don Gaudioso si sono soffermati in ginocchio davanti al Santissimo per qualche minuto di silenziosa ed intima preghiera.

All’inizio del rito, dopo il saluto del Vescovo e la presentazione alle comunità parrocchiali di San Nicola V. e Santo Stefano M. del loro nuovo parroco “nella persona del presbitero don Gaudioso Mercuri”, il parroco uscente don Domenico Caruso, in qualità di cancelliere vescovile ha dato lettura del decreto di nomina augurando infine al nuovo parroco un buon inizio per l’Ufficio conferitogli.

Il rito è poi proseguito con la preghiera di benedizione del nuovo Parroco recitata dal Vescovo, ed i riti esplicativi di aspersione e di incensazione mediante i quali il sacerdote indica e fa memoria dell’itinerario che la comunità cristiana compie in quanto tale: il popolo della Nuova Alleanza infatti rinasce alla vita nuova come figlio di Dio mediante il battesimo, e si rinnova continuamente mediante il sacrificio eucaristico. Un membro della comunità parrocchiale ha quindi rivolto un breve saluto al nuovo parroco ed un ringraziamento al parroco uscente.

Emozionato e commosso ma con grande risolutezza e chiarezza di idee don Gaudioso, alla sua prima esperienza come Parroco, che inizia nel sesto anno del suo sacerdozio, ha detto durante il suo discorso di sentire nel cuore “il vivissimo desiderio di accogliere le comunità parrocchiali di Varapodio per amarle e servirle con generosità e fedeltà, con dedizione piena e cuore indiviso”.

Don Gaudioso ha ringraziato anzitutto il Signore per il dono del suo sacerdozio che da sempre ha manifestato la Sua bontà nella sua vita. Ha quindi ringraziato il Vescovo per la fiducia riposta in lui, confermandosi nel rispetto e nell’obbedienza promessi nel giorno della sua ordinazione presbiterale. Il suo grazie anche ai confratelli presenti ai quali è legato da vincolo di fraternità sacramentale e di sincera amicizia. “Essi – ha detto don Gaudioso -sono esempio tangibile della comunione che fa la Chiesa, che è la Chiesa”. Don Gaudioso ha detto di essere onorato davvero per la presenza di tutti, che ha ringraziato profondamente uno ad uno dai sindaci presenti di Varapodio, Giffone e Scido, a tutte le autorità civili, in particolare il Sig. Questore, dottor Raffaele Grassi, alle forze dell’ordine presenti, al G.I.P del Tribunale di Palmi, dott. Massimo Minniti, ai familiari, parenti, amici, ai membri del Rinnovamento nello Spirito, fino alla sua amata squadra Saint Michel ed ai membri collaboratori del Centro Diocesano Vocazioni di cui è Direttore dal 2015 ed a tutti i giovani presenti.

“In questo momento l’immagine del buon pastore – ha detto don Gaudioso- mi anima e mi entusiasma: il sacerdote non è pensabile nella solitudine sacrale egli è e deve essere segregato nel popolo di Dio. Vi abbraccio tutti anche quanti non sono qui oggi. Di tutti, nessuno escluso, intendo essere guida, fratello, amico e compagno di viaggio. Queste parrocchie, lo dico a voce alta, sono la casa comune dove nessuno è estraneo, dove nessuno deve essere estraneo. Ci sarà sempre uno spazio nel quale tutti potranno servire il Signore.(…)Desidero essere tra voi come colui che compie la volontà di Dio, come uno strumento dell’amore del Signore, come colui che crede e che insegna a credere”. Don Gaudioso non vorrà trascurare nessuno, dai bambini agli anziani, agli ammalati, alle famiglie, ai poveri, nessuno sarà escluso dalla sua vigile, instancabile e premurosa attenzione e da quella degli organismi parrocchiali.

Il Vescovo dopo aver commentato la splendida pericope evangelica di Mc 1, 7-11 che ci mostra nel Battesimo di Gesù la bellissima manifestazione trinitaria e ci invita a riscoprire il senso della bellezza del nostro battesimo, ha raccomandato alla comunità di voler bene e sostenere il nuovo parroco, di lavorare in comunione con lui e collaborare per il bene comune.

Particolarmente toccante ed emozionante il momento del rinnovo delle promesse sacerdotali ed il momento in cui prima della benedizione finale il Vescovo ha invitato don Gaudioso alla sedia presidenziale segno del suo insediamento come Parroco. Don Gaudioso, come ha ricordato S. E. con affetto paterno, ha sulle spalle un’esperienza forte maturata come vicario parrocchiale prima a Sinopoli, poi a Gioia Tauro ed infine a Laureana di Borrello, in realtà territoriali e parrocchiali delicate e affatto semplici. Don Gaudioso, seppur giovane, porta con sé quindi una grande esperienza, una grande saggezza ed un grande amore per Dio e per la Chiesa che instancabilmente serve senza sosta. Mons. Milito ha rivolto il suo personale ringraziamento a tutti i fedeli presenti ed ai presbiteri che hanno concelebrato insieme a lui volendo rivolgere un saluto particolare ed un ringraziamento a don Fabio Salerno, amico fraterno di don Gaudioso, per l’ importante e delicata missione di fede affidatagli dal Santo Padre come Addetto della Nuziatura Apostolica in Indonesia.

Dopo la conclusione del rito, com’è d’uopo, si è proceduto alla firma dei verbali alla presenza dei testimoni. Al termine, il Signor Sindaco di Varapodio, il dott. Orlando Fazzolari che don Gaudioso ha tenuto fosse suo testimone, ha omaggiato il nuovo parroco di una targa incisa rivolgendo a lui, a suo nome ed a nome dell’intera cittadinanza, un caloroso benvenuto e dichiarando la propria disponibilità per una proficua e certa collaborazione volta al bene comune di questa cittadina.

La comunità parrocchiale infine ha preparato e offerto, nel salone adiacente la Parrocchia, un aperitivo per accogliere il loro neo Parroco.

Ma è difficile lasciar andare don Gaudioso infatti, fuori ad attenderlo il gruppo giovani Angeli Veritatis di Laureana che per lui, che li ha seguiti con grande amore, attenzione, gioia e rigore, accompagnandoli nel loro cammino di fede, avevano preparato canti e striscioni con i quali dire ancora a gran voce il loro Grazie certi che seppure la vita farà loro prendere strade diverse l’amore continuerà!

Don Gaudioso è così: ovunque andrà lascerà sempre una traccia indelebile di sé… una traccia che indica la strada verso Cristo.

Auguri di cuore don Gaudioso affinché possa sempre sostenere nella fede, nella speranza e nella carità il popolo che gli è stato affidato ed insieme- volendo citare ancora le sue stesse parole – “contribuire a rendere questa chiesa specchio di quella voluta da Cristo, una chiesa viva e gioiosa , una chiesa missionaria e fraterna, una chiesa che parla il linguaggio sempre credibile dell’amore cristiano”.

Al nuovo parroco ed alla sua comunità parrocchiale di Varapodio: Buon cammino insieme!