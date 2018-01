Il Sindaco di Rosarno Idà nel Consiglio Nazionale ANCI

Condividi

Il Sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, è stato nominato componente del Consiglio Nazionale dell’ANCI (Assemblea Nazionale Comuni Italiani), attualmente presieduta dal primo cittadino di Bari Antonio Decaro.

Idà, che è tra i dieci amministratori calabresi facenti parte dell’organismo nazionale, ha commentato così la nomina: “un importante riconoscimento non solo personale, ma soprattutto per la Città di Rosarno. Si tratta dell’ennesima dimostrazione concreta di interesse per una comunità, che tutta unita vuole crescere. Ringrazio il Presidente nazionale Antonio De Caro, il Presidente regionale Gianluca Callipo ed il nostro Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà per la fiducia accordatami, con la consapevolezza che far parte del consiglio nazionale dell’Anci, oltre ad essere un grande onore, è una grande responsabilità per le numerose battaglie che attendono tutti i Comuni italiani in questo particolare momento storico”.