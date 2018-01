I Sindaci della Piana incontreranno il Governatore Oliverio per discutere di Sanità

Condividi

Nella giornata di mercoledì 24 gennaio si è tenuto presso il Comune di Palmi un incontro del comitato Esecutivo della Città degli Ulivi.

Nel corso dell’incontro i membri dell’organismo, ossia i sindaci di Palmi Giuseppe Ranuccio, di Varapodio Orlando Fazzolari, di Giffone Antonino Cutrì, di Melicucco Salvatore Valerioti oltre al presidente del Comitato Esecutivo e sindaco di Melicuccà Emanuele Oliveri ed al presidente dell’Assemblea e sindaco di Rosarno Giuseppe Idà hanno rappresentato l’impellente esigenze di una netta presa di posizione che comporti provvedimenti celeri e risolutivi riguardo la questione sanità della Piana.

In particolare i membri del Comitato Esecutivo hanno chiesto al Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio la convocazione del tavolo permanente tra i diversi attori Istituzionali in campo al fine di dirimere l’annosa questione che sta creando innumerevoli disagi ai cittadini della Piana.

Contattato durante la riunione il Governatore Oliverio ha manifestato la massima disponibilità ad un incontro che con alta probabilità si terrà nella prima settimana di febbraio.

“Le innumerevoli problematiche riguardanti la sanità nel nostro comprensorio non possono più rimanere irrisolte – ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea degli Ulivi Giuseppe Idà – . Siamo soddisfatti della disponibilità del Governatore Oliverio ad un incontro, in quella sede però è necessario offrire risposte chiare ai cittadini. Com’è tristemente noto, infatti, la sanità nella Piana è al collasso, ciò è dovuto al depotenziamento dei nosocomi presenti ed alla mancata realizzazione dell’Ospedale della Piana che purtroppo registra gravi ritardi e che merita invece una forte accelerazione”