Reggionontace organizza un incontro pubblico l’8 gennaio

In occasione dell’ 8° anniversario della nascita del movimento terremo un incontro pubblico l’8 gennaio all’auditorium don Orione alle ore 18.00 .

Chiedendo la partecipazione a tutti coloro che hanno a cuore il bene della nostra città, abbiamo pensato di invitare:

Il Procuratore Generale dott. Bernardo Petralia

Il Procuratore f.f. dott. Gaetano Paci

Giovanni Ladiana s.j.

affinché ci aiutino a leggere la realtà con domande, riflessioni e proposte che favoriscano un ampliamento di orizzonti.

Come è ormai consuetudine, la serata prenderà spunto da una sintesi del cammino fatto dal movimento in questi 8 anni, a partire dalle iniziative a sostegno della Magistratura, fino a quelle di cittadinanza attiva, che servono per incrementare il risveglio e la formazione delle coscienze.

In un secondo momento, accoglieremo proposte e indicazioni che verranno dagli ospiti e dai cittadini presenti per cominciare a segnare una traccia che servirà da punto di riferimento per il nostro programma di contrasto alle mafie e di attenzione al bene comune che rappresentano il fondamento del nostro ideale di giustizia.