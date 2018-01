Reggio Calabria, vernissage di Alessandro Allegra

Condividi

A Reggio Calabria continua il successo del progetto culturale “Medinblu contenitore di idee”, iniziativa creata dall’hotel Medinblu, in collaborazione con Banca Generali sponsor dell’iniziativa, nell’intento di divulgare la cultura. A tal fine l’hotel Medinblu ha dato vita ad una serie di appuntamenti culturali che vedono divenire gli spazi dell’hotel un palcoscenico per giovani talentuosi artisti reggini. Il prossimo appuntamento in programma è previsto per sabato 27 gennaio, data in cui si terra il vernissage della mostra pittorica allestita da Alessandro Allegra.

Durante l’evento che inizierà alle 17:30 di sabato 27 gennaio gli ospiti potranno assistere alla creazione dal vivo di una delle opere da parte dell’artista, godere di musica dal vivo e di un ricco buffet; la stessa opera realizzata da Alessandro Allegra farà parte dell’esposizione esposta all’interno dell’hotel e gratuitamente fruibile fino al 25 febbraio nelle seguenti modalità:

– Da lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30

– Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

(Gli orari e i giorni potranno essere soggetti a modifiche.)

L’appuntamento è all’interno degli spazi del Medinblu hotel sito in in Via Demetrio Tripepi 98, 89125 Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni scrivere consultare la pagina Facebook per tutti i dettagli a questo link:

https://www.facebook.com/medinbluhotel/?ref=bookmarks