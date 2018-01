Reggio Calabria, seminario “Tecniche adattive ed integrate per lo Smart Building”

Condividi

Giovedì 1° febbraio a partire dalle ore 15.00, presso l’Aula Magna di Architettura “Ludovico Quaroni”, si svolgerà l’incontro “Tecniche adattive ed integrate per lo Smart Building: le opportunità di Edilizia 4.0 e il ruolo del BFL”.

L’incontro è dedicato ad approfondire lo scenario di Edilizia 4.0, non solo nella produzione di materiali, componenti ed impianti, ma anche nell’applicazione agli edifici (sicurezza, efficienza energetica, domotica, manutenzione), nella progettazione e gestione cantieri, ?

Imprenditori ed addetti ai lavori potranno confrontarsi su soluzioni e tecnologie innovative per il settore delle costruzioni – un settore strategico che non può rimanere fuori dal processo di trasformazione digitale in atto – e potranno conoscere le attività di ricerca e trasferimento tecnologico al servizio di tutte le imprese, dalle grandi società alle piccole aziende artigiane.

Il seminario si terrà durante la giornata di inaugurazione e presentazione del BUILDING FUTURE Lab, una Grande Infrastruttura per la Ricerca realizzata dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria che propone soluzioni tecnologiche di avanguardia; test e sperimentazioni su elementi costruttivi esposti alle condizioni di rischio ambientale, sismico e d’uso, in particolare sulle facciate e gli involucri degli edifici; sistemi avanzati per il disegno, la modellazione e la rappresentazione; prove su materiali, componenti, sistemi strutturali e per edifici in uso.

Aula Magna di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università Mediterranea di Reggio calabria

1° febbraio 2018 – ore 15.00

Tecniche adattive ed integrate per lo Smart Building:

le opportunità di Edilizia 4.0 e il ruolo del BFL

Modera:

Ennio BRAICOVICH, direttore Rivista “La Nuova FINESTRA”

Interventi di:

Massimo ROSSETTI – Esperto, Professore IUAV-Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Giovanni CAVANNA – Tecnologo ITC-CNR

Paolo RIGONE – Direttore UNICMI, Politecnico di Milano

Giampiero MANARA – Permasteelisa SpA

Vittorio ADDIS – TecnoHabitat APScape SPIN OFF

Elisa FARIOLI e Pietro CACCIATORI – ALUK SpA

Luigi LIA – GLASBILT USA

Antonio CAPUZZI – Bosch Rexroth Italia

Vincenzo IOMMI, Istituto Giordano

Il seminario rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di commercio di Reggio Calabria, nodo della rete nazionale delle strutture di servizio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.