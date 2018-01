Reggio Calabria, seminario sul Made in Italy di Confindustria al Cilea

E’ in programma il prossimo venerdì 26 gennaio alle ore 9,30 al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il seminario dal titolo “Vero o falso? Pericoli e danni della contraffazione”, organizzato dal Gruppo tecnico “Made in” di Confindustria nazionale in collaborazione con Unindustria Calabria e Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria. L’iniziativa, che metterà a centro del confronto i temi legati alla trasparenza del mercato, alla sicurezza dei consumatori, alla competitività e al contrasto alla contraffazione, è stata fortemente voluta dal Gruppo tecnico “Made in” di Confindustria nazionale. Di tale organismo, attivo nell’ambito della strategia di tutela e valorizzazione dal made in Italy e dell’anticontraffazione, fa parte il presidente di Piccola Industria Confindustria Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

Il programma dei lavori si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, del direttore dell’Ufficio pastorale e lavoro dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, monsignor Angelo Casile, del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, del presidente di Piccola Industria Unindustria Calabria, Aldo Ferrara e del presidente di Piccola Industria Confindustria Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

Previsti, inoltre, gli interventi del presidente Gruppo tecnico “Made in”, Paolo Bastianello, del dirigente Direzione generale lotta alla contraffazione del Mise, Felice Lopresto e del comandante Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Giovanni Andriani. Le conclusioni dei lavori verranno affidate al presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca.

La giornata si concluderà con lo spettacolo dell’attrice sociale, Tiziana Di Masi, dal titolo “Tutto quello che sto per dirvi è falso” dedicato al tema della contraffazione.