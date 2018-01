Reggio Calabria – Rinvenuto un corpo carbonizzato sotto un’autovettura ad Arghillà

Condividi

Stamattina, in Piazzetta Modenelle nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, personale della Polizia di Stato ha rinvenuto sotto un’autovettura Peugeot 206 incendiata, un corpo carbonizzato. La prima ipotesi al vaglio degli investigatori è che il cadavere sia del proprietario dell’autovettura. Sono in corso da parte della Polizia di Stato gli accertamenti per addivenire alle esatte generalità della vittima ed alla matrice dell’evento criminoso.