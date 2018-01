Reggio Calabria, presentazione collezione cerimonia e sposa di Antonino Cedro

Condividi

Una collezione da sogno quella presentata dallo stilista Antonino Cedro presso l’incantevole salone degli specchi del Miramare di Reggio Calabria. Davanti ad un parterre d’eccezione, hanno sfilato originali, ricercati e straordinari abiti da cerimonia e da sposa, che hanno affascinato tutti i presenti riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico e degli addetti del fashion system. Un fashion show unico, dall’alto profilo qualitativo, organizzato dalla look maker Stephany Falasconi in collaborazione con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), che lo stilista ha voluto fortemente realizzare nella propria terra. Stile inconfondibile quello di Antonino Cedro. Una personalità vincente. In pochissimo tempo è riuscito, con il suo indiscusso talento, a farsi strada nei meandri del mondo della moda. La sua creatività ed il suo estro hanno fatto si che venisse notato ed apprezzato a livello nazionale ed internazionale. Lo stilista, da sempre, attinge le sue ispirazioni da tutto ciò che lo affascina ma, soprattutto, dal mare e dalla sua terra. Sua musa ispiratrice l’attrice Cosima Coppola, testimonial della linea wedding da ben due anni. Una scintillante serata di moda presentata da Alessandra Giulivo, presidente della CNGFD. In passerella abiti raffinati e rigorosamente Made in Italy. La linea cerimonia, morbida e scivolosa, è stata ideata con tessuti semplici ma di grande effetto. Per il 2019 Antonino ha scelto come guida i fiori, intrecciati con pizzi, tulle e sete, il tutto rigorosamente ricamato a mano mentre i colori hanno spaziato dal nero al rosso, dall’oro al pastello. Capi che hanno affascinato la principessa Giacinta Ruspoli tanto da sceglierli per il suo shooting fotografico realizzato per la prestigiosa rivista tedesca Royal Homestory. A dare un tocco di originalità alla sfilata sono stati gli inserti musicali a cura della vocal coach Enza Greco e delle sue cantanti. La linea wedding, “Secret Love”, è stata caratterizzata dalla miscela di pizzi, pietre e perle ricamati su tessuti pregiati, con linee sensuali e intriganti. Attraverso un’attenta ricerca, lo stilista ha unito il classico ed il moderno, dando vita a capi eleganti, raffinati e sensuali. Ogni abito è stato realizzato con una meticolosa cura per i dettagli, con una scelta accurata dei tessuti più pregiati. Meravigliosi gli strascichi usati sulle due linee sposa e cerimonia che hanno reso i capi ancor più maestosi. L’abito di punta, con una coda di 7 metri, tutta ricamata a mano, conferirà a chi lo indosserà la sensazione di essere una vera principessa. Prossimo appuntamento per lo stilista un programma Mediaset.