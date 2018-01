Reggio Calabria, Open day all’ istituto “A. Righi” sabato 13 gennaio

Condividi

Sabato 13 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, alunni e docenti dell’ITG “A. Righi” e dell’ITAS “M. Guerrisi” presenteranno, nei rispettivi plessi, l’offerta formativa dell’Istituto illustrando ai presenti i percorsi: Costruzioni, ambiente e territorio; Trasporti e logistica (Aeronautico) con curvatura in Diritto della Navigazione e Chimica , materiali e biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie con curvatura in Medicina dello Sport, unitamente ai relativi sbocchi occupazionali.

Nello spirito della formazione integrata tra una solida base culturale e l’apprendimento in alternanza scuola – lavoro in contesti professionali, di studio e lavorativi, propri dell’istruzione Tecnica, l’I.I.S. “A. Righi” prepara il Tecnico in Costruzioni, ambiente e territorio alle professioni di geometra, estimatore, topografo, progettista-coordinatore per la sicurezza, progettista di impianti, esperto dell’ambiente, profili che saranno meglio tracciati dal Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria, presente all’Open day, con un proprio sportello informativo. Avvia, curandone la formazione specifica, il Tecnico in Trasporti e Logistica (Aeronautico) alla carriera di controllore di volo , pilota civile, dirigente di società aeroportuali e di compagnie aeree, nonché a tutte le altre carriere connesse con il trasporto aereo e il sistema della logistica. Offre l’opportunità al Tecnico di Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie di acquisire le competenze utili per lavorare come tecnico di laboratorio nei settori: farmaceutico, chimico, merceologico, alimentare e svolgere mansioni di ricerca e analisi nelle industrie .

Nelle moderne aule multimediali, che si potranno visitare, la scuola ospita i percorsi formativi di ampliamento e arricchimento del curricolo nelle discipline di settore e i corsi per il conseguimento dell’ECDL e dell’ECDL CAD.

Ragazzi e genitori verificheranno, guidati dai docenti dell’istituto, l’uso dei laboratori innovativi e delle aule aumentate dalla tecnologia che costituiscono parte fondamentale e preponderante nella didattica curriculare ed extracurriculare; l’istituto, difatti, dispone di laboratori di topografia, geopedologia ed estimo, disegno tecnico con stampante 3D, calcolo strutturale ; prove dei materiali , simulatore di volo (unico in Calabria) , simulatore di controllo del traffico aereo, elettronica e meccanica con galleria del vento; chimica, biologia molecolare e microbiologia , fisica e chimica strumentale.

Infine, nella vision di una formazione al passo con i tempi che si avvale delle più moderne tecnologie e dei software più avanzati , alle ore 17.00 e alle ore 18.00 , nella palestra dell’Istituto, si svolgerà una dimostrazione sull’utilizzo e il funzionamento dei Droni, strumenti, oggi, indispensabili tanto nell’esercizio della professione di tecnico in Costruzioni , ambiente e territorio, quanto in quella di tecnico di Trasporti e logistica (aeronautico).