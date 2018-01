Reggio Calabria – Master su gestioni giudiziarie e beni confiscati alla criminalità”

Condividi

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha attivato per l’anno accademico 2017-2018 la nuova edizione del Master Universitario di II livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” (MaCrAssets), in partnership con l’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, il Centro di Ricerca MEDAlics, l’Istituto di Ricerca IritMED e in convenzione con l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Le tematiche oggetto del Master illustrano e approfondiscono gli aspetti che caratterizzano l’ambito dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge 161/2017 .

Il Master offre un elevato livello di specializzazione e si propone l’obiettivo di formare: professionisti che, in qualità di amministratori giudiziari, custodiscano e gestiscano beni e/o aziende confiscati alla criminalità organizzata; funzionari di Enti Locali che necessitino di acquisire una professionalità atta alla richiesta di assegnazione di un bene o di un’azienda confiscati alla criminalità organizzata. Lo scopo del Master è quello di riuscire a promuovere un alto grado di specializzazione nei seguenti ambiti: Normativa antimafia; Misure di prevenzione; Forme di sequestro e confisca; Amministrazione giudiziaria; Custodia, gestione e incremento della produttività dei beni; Governance dell’impresa tra legalità ed efficienza.

Per la partecipazione al Master sono disponibili le seguenti agevolazioni:

– nr. 10 borse di studio INPS a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza destinate ai figli e agli orfani di: dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie e Sociali; e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

– nr. 5 borse di studio, dedicate alla memoria delle vittime di mafia, a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza messe a disposizione da enti/associazioni private;

– nr. 35 borse di studio a copertura del 50% delle tasse di iscrizione e frequenza destinate agli iscritti all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli aspetti didattici del Master verranno trattati da magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, accademici ed esperti del settore, così da fornire una trattazione sinottica della materia.

All’interno del master è prevista l’attività di tirocinio che, come per le edizioni precedenti, sarà svolto in affiancamento ad amministratori esperti a seguito di proposte di Convenzioni sottoposte ai Presidenti dei Tribunali del Distretto.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università “Dante Alighieri” sita in Via del Torrione 95 in Reggio Calabria, a partire da marzo 2018 con formula weekend (venerdì pomeriggio e sabato mattina). Il termine per le iscrizioni è il 15 febbraio p.v.

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura è possibile consultare il bando al seguente link: formazione.medalics.org; oppure contattare la Segreteria MEDAlics al nr. 0965 36 96 606/331 26 11 162 o all’indirizzo mail info@medalics.org